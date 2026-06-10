Подозреваемый мужчина привез ребенка к себе домой и заставлял выполнять его требования.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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СК: пропавшую девочку в Нижневартовске похитил и удерживал местный житель
Десятилетнюю девочку, которую два дня искали в Нижневартовске, похитил и удерживал местный житель. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, подозреваемый мужчина запугал ребенка и заставлял выполнять его требования. Затем он на личном автомобиле привез девочку к себе домой и незаконно удерживал ее там до момента освобождения.
«Фигурант запугал девочку, приказывая выполнять его требования. На личном автомобиле он привез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал до освобождения потерпевшей», — отметили в сообщении ведомства.
Подозреваемого задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело о похищении.
До этого, писал 5-tv.ru, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские Ханты-Мансийского автономного округа нашли пропавшую девочку живой.
По ее словам, мать ребенка обратилась в дежурную часть УМВД по Нижневартовску вечером 8 июня, около 23 вечера. Женщина рассказала, что дочь ушла гулять на городское озеро и не вернулась домой.
После заявления на поиски немедленно подняли весь личный состав полиции города. Благодаря оперативным действиям ребенка получилось обнаружить в квартире жилого дома.
В МВД уточняли, что внешних телесных повреждений у девочки не выявили. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы передадут по подследственности.
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