Ученый Зезин мог умереть от обострения мочекаменной болезни после драки

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 97 0

Жена мужчины, который напал на агрария, утверждает о легком характере побоев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученый-аграрий Никита Зезин, который погиб после избиения екатеринбуржцем Александром Реверуком, предположительно, скончался от обострения мочекаменной болезни. Об этом 5-tv.ru заявила супруга обвиняемого Светлана со ссылкой на медэкспертизу.

«Мужчина-то умер-то не от инфаркта. Как бы обвиняют моего мужа. Он умер от хронической мочекаменной болезни, у него гной в желудок пошел. Это заключение медэкспертов», — рассказала женщина.

Светлана утверждает, что детей отпустили покататься на квадроциклах по знакомой местности. Те подъехали к полю с горохом, чтобы собрать немного зерен. Большая часть урожая, по ее словам, и так погибла, на поле были лишь остатки.

Зезин же и его коллеги якобы стали гоняться за детьми на грузовике, подрезали одного из них и сигналили, а затем и вовсе поймали и насильно усадили в машину. Между тем официальные заявления правоохранителей не содержат подобной информации. При этом Светлана подтвердила, что ее муж применил силу к ученому, однако не забивал его до смерти намеренно.

«Он не отрицает, что он его ударял по щекам, по ладошкам. Вы сами видели, взрослый мужчина, у него телосложение, не худенький, это понятно», — отметила женщина.

Она объяснила, что ее супруг был на эмоциях, так как переживал за сына. Зезин и его коллеги сами позвонили отцу мальчика и поставили его в известность о том, что он с другими детьми находится рядом с институтом. Светлана добавила, что вместе с сыном поехала в Следственный комитет давать показания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

20:08
Тело скончавшегося после нападения ученого РАН Зезина могут эксгумировать
19:37
Юрист рассказал об условиях безопасного использования Telegram в России
19:30
Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов
19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео