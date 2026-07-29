Ученый Зезин мог умереть от обострения мочекаменной болезни после драки

Ученый-аграрий Никита Зезин, который погиб после избиения екатеринбуржцем Александром Реверуком, предположительно, скончался от обострения мочекаменной болезни. Об этом 5-tv.ru заявила супруга обвиняемого Светлана со ссылкой на медэкспертизу.

«Мужчина-то умер-то не от инфаркта. Как бы обвиняют моего мужа. Он умер от хронической мочекаменной болезни, у него гной в желудок пошел. Это заключение медэкспертов», — рассказала женщина.

Светлана утверждает, что детей отпустили покататься на квадроциклах по знакомой местности. Те подъехали к полю с горохом, чтобы собрать немного зерен. Большая часть урожая, по ее словам, и так погибла, на поле были лишь остатки.

Зезин же и его коллеги якобы стали гоняться за детьми на грузовике, подрезали одного из них и сигналили, а затем и вовсе поймали и насильно усадили в машину. Между тем официальные заявления правоохранителей не содержат подобной информации. При этом Светлана подтвердила, что ее муж применил силу к ученому, однако не забивал его до смерти намеренно.

«Он не отрицает, что он его ударял по щекам, по ладошкам. Вы сами видели, взрослый мужчина, у него телосложение, не худенький, это понятно», — отметила женщина.

Она объяснила, что ее супруг был на эмоциях, так как переживал за сына. Зезин и его коллеги сами позвонили отцу мальчика и поставили его в известность о том, что он с другими детьми находится рядом с институтом. Светлана добавила, что вместе с сыном поехала в Следственный комитет давать показания.

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