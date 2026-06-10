«Вопрос стоит ребром»: Лавров высказался о членстве Армении в ОДКБ

Лавров: Армения дистанцируется от участия в мероприятиях ОДКБ

Армения формально остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако в очередной раз не участвовала в мероприятиях объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга.

По его словам, в этой ситуации возникает параллель с подходом Еревана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Как отметил Лавров, флаг Армении по-прежнему присутствует рядом с флагами других государств ОДКБ. При этом армянская сторона фактически дистанцируется от работы организации.

«Армения действительно в очередной раз не участвовала в мероприятиях ОДКБ, хотя она остается формально полноправным членом», — заявил Лавров.

По словам министра, подобная позиция напоминает ситуацию с участием Армении в ЕАЭС. Он напомнил, что еще в начале политической карьеры премьер-министр Армении Никол Пашинян создал движение «Выход». Лавров указал, что тогда не скрывалась цель выйти из интеграционных структур, созданных на постсоветском пространстве при участии бывших республик СССР.

Также глава МИД России обратил внимание на продолжающиеся дискуссии по отношениям Армении с ЕАЭС и Евросоюзом (ЕС). По его словам, эту тему до этого поднимал президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, после чего в Ереване последовала реакция.

При этом Лавров напомнил заявления Пашиняна о том, что решение о дальнейшем курсе Армении должны принимать граждане страны на референдуме. Им необходимо сделать выбор между участием в ЕАЭС и движением в сторону ЕС.

«Решать этот вопрос буду не я, говорил Никол Пашинян, а будут граждане Армении решать на референдуме, где им хочется быть: в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе», — отметил Лавров.

При этом российский министр подчеркнул, что армянское руководство пока не говорит о выходе из ЕАЭС. Ереван объясняет это тем, что Армения еще не вступила в ЕС.

Помимо этого, Лавров напомнил, что в Армении уже приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз. В связи с этим вопрос фактически поставлен ребром.

«В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром», — заявил он.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. В них участвовали 18 политических сил. После голосования было объявлено. что партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,82% голосов. Однако этого результата недостаточно для самостоятельного формирования правительства. При этом партия сможет получить нужное число мест за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов партий, не прошедших в парламент.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Армении резко высказались о будущем страны после выборов.

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