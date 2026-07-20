«Только приветствовать»: в Кремле оценили возможность встречи Лаврова и Рубио

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 78 0

В Москве прокомментировали диалог внешнеполитических ведомств России и США.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В Кремле оценили возможность встречи Лаврова и Рубио

Контактов между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в последние дни не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, взаимодействие между Россией и США по линии дипломатических ведомств продолжается, однако сейчас оно носит преимущественно технический характер.

«Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», — заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал недавние заявления Марко Рубио, который допустил возможность встречи с главой российского МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финский политик Армандо Мема призвал Евросоюз возобновить диалог с Россией. Свое мнение он высказал в социальной сети X, заявив, что европейские лидеры недооценивают опасность сложившейся ситуации. По словам политика, полноценные переговоры невозможны, пока западное оружие используется для ударов по мирным жителям России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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