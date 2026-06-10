Жара за окном, насморк в офисе: можно ли заболеть от кондиционера

Использование кондиционера действительно может привести к заболеванию

Каждое лето кондиционеры оказываются в центре споров. Одни уверены, что именно из-за них появляются насморк, боль в горле и простуда. Другие считают такие опасения мифом.

На самом деле правда находится посередине. Сам по себе кондиционер не способен заразить человека вирусом, однако в определенных условиях он действительно может стать причиной проблем со здоровьем. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Кондиционер не вызывает простуду

Главное, что важно понимать: простудные заболевания вызывают вирусы, а не холодный воздух. Эту позицию последовательно поддерживают специалисты Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и ведущих медицинских организаций мира.

Если человек сидит под кондиционером и через несколько дней заболевает ОРВИ, это не означает, что причиной стала техника. Для развития болезни необходим контакт с вирусом.

Однако холодный воздух может создать условия, при которых организму становится сложнее сопротивляться инфекции. Резкие перепады температуры способны вызывать сужение сосудов слизистой носа и верхних дыхательных путей. В результате местная защита может временно снижаться, вирусам становится проще закрепиться в организме.

Почему после кондиционера начинает болеть горло

Это одна из самых частых жалоб летом. Дело в том, что кондиционеры не только охлаждают воздух, но и уменьшают его влажность. В пересушенном помещении слизистые оболочки носа и горла быстрее теряют влагу.

Если человек проводит под потоком холодного воздуха много часов подряд, слизистая может раздражаться. Появляются першение, сухость, дискомфорт при глотании и ощущение начинающейся простуды.

Особенно часто с этим сталкиваются офисные сотрудники, которые по восемь-девять часов находятся в помещениях с постоянно работающим кондиционером.

Опасность представляет не только холод

По данным Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, плохо обслуживаемые кондиционеры могут накапливать пыль, грибки, плесень и другие аллергены.

Если фильтры долго не чистить и не менять, система начинает распространять эти частицы по помещению. У чувствительных людей это может провоцировать кашель, чихание, раздражение глаз, обострение аллергии и приступы астмы.

Особенно актуальна проблема для домашних кондиционеров, которые включают после зимы без предварительной очистки.

Что такое «болезнь легионеров»

Существует и более серьезный риск, хотя он встречается значительно реже. Речь идет о легионеллезе («болезни легионеров») — бактериальной инфекции, которую вызывает бактерия Legionella pneumophila. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что бактерия активно размножается в теплой стоячей воде систем кондиционирования, охлаждающих башен, джакузи и водопроводных систем.

При вдыхании зараженного аэрозоля человек может заболеть тяжелой формой пневмонии. Важно понимать, что подобные случаи чаще связаны с крупными промышленными и централизованными системами кондиционирования. Обычные бытовые сплит-системы значительно реже становятся источником такой инфекции.

Название «болезнь легионеров» появилось после крупной вспышки инфекции в США в 1976 году. Летом того года в Филадельфии проходил съезд организации «Американский легион», объединявшей ветеранов боевых действий. Мероприятие собрало несколько тысяч участников в одном из крупных отелей города. В помещении были установлены кондиционеры.

Через несколько дней после завершения встречи у части гостей начали появляться симптомы тяжелой пневмонии. Первый смертельный случай зафиксировали спустя три дня после окончания съезда. Затем число заболевших стало быстро расти, и власти связали случаи заболевания с прошедшим мероприятием.

В общей сложности во время той вспышки заболел 221 человек, 34 из них умерли. Причину удалось установить не сразу: возбудителя нашли только спустя несколько месяцев. Им оказалась бактерия Legionella pneumophila, получившая название в память о заболевших участниках «Американского легиона».

Какая температура считается безопасной

Одна из самых распространенных ошибок — попытка превратить квартиру или офис в морозильную камеру. Когда на улице плюс 35 градусов, многие устанавливают кондиционер на 18–20 градусов. Медики считают такой подход неудачным.

Американские специалисты по климатическим системам и врачи рекомендуют избегать слишком большого перепада между температурой на улице и в помещении. Оптимальной обычно считается разница в пределах 5–8 градусов.

Если за окном плюс 34, температура в помещении около 25–27 градусов будет гораздо безопаснее для организма, чем резкое охлаждение до 18 градусов. Чем сильнее перепад, тем больше нагрузка на сердечно-сосудистую систему и механизмы терморегуляции.

Кому стоит быть особенно осторожным

Наиболее чувствительны к воздействию холодного воздуха маленькие дети, пожилые люди, аллергики и пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

У людей с бронхиальной астмой холодный сухой воздух способен провоцировать бронхоспазм. Аллергики чаще реагируют на загрязненные фильтры и скопившуюся внутри кондиционера пыль. Кроме того, осторожность следует соблюдать людям с хроническими синуситами, фарингитами и заболеваниями носоглотки.

Как пользоваться кондиционером без вреда

Специалисты рекомендуют не направлять поток воздуха непосредственно на человека. Лучше, если охлажденный воздух будет распределяться по помещению равномерно.

Не стоит устанавливать слишком низкую температуру и создавать экстремальную разницу с улицей. Также желательно поддерживать нормальную влажность воздуха, особенно если кондиционер работает постоянно.

Отдельное внимание следует уделять обслуживанию техники. Регулярная чистка фильтров помогает снизить количество пыли, аллергенов и микроорганизмов в помещении.

Если после включения кондиционера появляются постоянный кашель, раздражение глаз, насморк или головная боль, стоит проверить состояние системы и качество воздуха в комнате.

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