Вакцины не существует: в Волгограде выявили первый случай лихорадки Западного Нила

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Основными переносчиками вируса являются кровососущие комары.

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Волгограде выявили первый случай лихорадки Западного Нила

В Волгограде зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Лихорадка Западного Нила относится к природно-очаговым инфекциям. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме и сопровождается повышенной температурой, головной болью, ломотой в теле, болью в суставах, расстройством пищеварения или сыпью.

Однако примерно в 1–5% случаев инфекция может поражать центральную нервную систему и приводить к развитию менингита, менингоэнцефалита или острого вялого паралича. Не исключены и летальные исходы.

Основными переносчиками вируса являются кровососущие комары. Кроме того, инфекцию могут распространять иксодовые и аргасовые клещи. Естественным резервуаром вируса считаются птицы и грызуны.

Человек может заразиться во время отдыха у водоемов, рыбалки, работы на открытом воздухе или пребывания на даче. Инкубационный период обычно длится от двух до шести дней, но иногда может увеличиваться до двух недель.

У людей с ослабленным иммунитетом симптомы способны проявиться еще позже.

Специальной вакцины против лихорадки Западного Нила для людей не существует. Поэтому главным способом профилактики остается защита от укусов комаров.

В Роспотребнадзоре рекомендуют пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки и при возможности использовать кондиционеры.

Средства от насекомых необходимо применять строго по инструкции. Одни составы предназначены для кожи, другие — только для одежды.

Также специалисты советуют не оставлять возле дома открытые емкости с водой. Бассейны, бочки и другие резервуары по возможности следует накрывать, поскольку влажная среда подходит для размножения комаров.

Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

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