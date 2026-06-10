Дробыш поддержал кандидатуру Киркорова для «Интервидения»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Продюсер указал на многолетнюю работу артиста в крупнейших песенных состязаниях.

Дробыш считает о достойном кандидате на Интервидении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дробыш поддержал кандидатуру Киркорова для конкурса «Интервидение»

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал народного артиста России Филиппа Киркорова одним из наиболее подходящих претендентов для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» от России. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

По мнению Дробыша, кандидатура Киркорова выглядит логичной благодаря его многолетнему опыту работы на международной музыкальной сцене.

«Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор», — заявил Дробыш.

Филипп Киркоров уже представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». В 1995 году он выступил с композицией «Колыбельная вулкану» и занял 17-е место. Впоследствии артист не ограничивался ролью исполнителя и неоднократно участвовал в подготовке конкурсантов из разных стран. Он выступал автором песен, продюсером и наставником участников крупных музыкальных проектов.

Тема выбора представителя России на «Интервидении» остается актуальной после возвращения конкурса на международную сцену. Первый турнир после продолжительного перерыва состоялся в 2025 году в Москве на площадке Live Арены. Россию на нем представлял певец SHAMAN, исполнивший песню Максима Фадеева «Прямо по сердцу».

Победу по итогам конкурса одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

Следующий конкурс пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Дробыш прокомментировал новый клип SHAMAN «Россия-мама». Продюсер отметил, что артисту стоит чаще обращаться к темам любви и человеческих отношений, поскольку именно такие песни находят наибольший отклик у слушателей.

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