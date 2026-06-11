После смертельного ДТП в Екатеринбурге вскрылись нарушения перевозчика

У компании-перевозчика, водитель которой устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге, выявили свыше десяти серьезных нарушений. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Проведенное расследование показало, что сотрудников лишали положенного 12-часового отдыха между сменами. У организации также были зафиксированы ошибки при оформлении медосмотров, проведении техосмотров и инструктажей.

Кроме того, у предприятия отсутствовали документы о тестировании персонала на употребление алкоголя и наркотических веществ. На перевозчика неоднократно подавали иски с требованием возместить ущерб после автоаварий и выплатить компенсации пострадавшим.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло вечером 10 июня в Екатеринбурге. Транспортное средство врезалось в легковой автомобиль, а потом выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Жертвами аварии стали четыре человека, еще трое раненых доставлены в больницу.

Водитель автобуса Икром Камраев заявил, что в момент происшествия он внезапно потерял сознание. По данному факту следователи возбудили два уголовных дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.