«Потерял сознание»: водитель автобуса о подробностях ДТП в Екатеринбурге

Водитель автобуса, врезавшегося в толпу людей в Екатеринбурге, потерял сознание

Водитель пассажирского автобуса Икром Камраев, протаранивший толпу людей в Екатеринбурге, в момент аварии потерял сознание. Об этом мужчина рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, перед столкновением он пытался быстрее проехать перекресток улиц Малышева и 8 Марта на разрешающий сигнал светофора, однако внезапно его состояние ухудшилось.

«Я потерял сознание. Я хотел быстрее (проехать перекресток. — Прим. ред.), зеленый был. Потом голова сильно заболела, ничего не видно было, я нажал на тормоз, а это не тормоз, а газ был, я так думаю», — признался водитель.

Автобус сначала столкнулся с легковым автомобилем, после чего пассажирский транспорт вылетел на тротуар, где в это время находились пешеходы. В результате аварии четыре человека скончались на месте, среди них был ребенок. Еще трое пострадавших госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по факту смертельного ДТП уже возбуждено два уголовных дела.

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