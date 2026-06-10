«Потерял сознание»: водитель автобуса о подробностях ДТП в Екатеринбурге

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 35 0

По его словам, он хотел быстрее проехать перекресток, но резко почувствовал себя плохо.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

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Водитель автобуса, врезавшегося в толпу людей в Екатеринбурге, потерял сознание

Водитель пассажирского автобуса Икром Камраев, протаранивший толпу людей в Екатеринбурге, в момент аварии потерял сознание. Об этом мужчина рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, перед столкновением он пытался быстрее проехать перекресток улиц Малышева и 8 Марта на разрешающий сигнал светофора, однако внезапно его состояние ухудшилось.

«Я потерял сознание. Я хотел быстрее (проехать перекресток. — Прим. ред.), зеленый был. Потом голова сильно заболела, ничего не видно было, я нажал на тормоз, а это не тормоз, а газ был, я так думаю», — признался водитель.

Автобус сначала столкнулся с легковым автомобилем, после чего пассажирский транспорт вылетел на тротуар, где в это время находились пешеходы. В результате аварии четыре человека скончались на месте, среди них был ребенок. Еще трое пострадавших госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по факту смертельного ДТП уже возбуждено два уголовных дела.

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