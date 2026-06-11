Самое летнее лакомство: сколько мороженого можно съесть в жару

Вместе с температурой зашкаливает и спрос на мороженое. Его скупают килограммами в надежде хоть немного охладиться. Но на самом деле это абсолютно бесполезно, а иногда даже опасно! И не потому, что заболит горло, как мы считали в детстве. Угроза гораздо серьезнее. Во Всемирный день мороженого корреспондент «Известий» Наталья Оскерко вместе с врачами, точно высчитала, сколько его можно съесть за раз.

Классика жанра в плюс 30: охладиться снаружи — и изнутри. Мороженое сейчас нарасхват.

— Переесть не боимся, любим крем-брюле, пломбир и клубничное.

— Могу в день съесть килограмм минимум, ну если припрет, особенно в жару. Я в детстве очень много ел мороженое, мне это никак не повредит.

В жару — еще как может! Если есть много и быстро.

«Если есть очень быстро в большом количестве мороженое, то есть вероятность местного переохлаждения. И, соответственно, местный иммунитет может снизиться. И тогда вирусы и бактерии, с которыми человек контактировал, либо если он является носителем, они могут вызвать воспаление», — пояснил оториноларинголог Кямран Баширов.

Есть опасность и для поджелудочной. Из-за того же спазма сосудов вместо еды ферменты начинают переваривать сам орган. И резкий холод вызывает внутри ожоги.

«Гастрит, дуоденит, энтериты, гастроэнтерит, колиты — это все воспаления, они все связаны с избыточным ростом бактерий в условиях сниженного иммунитета. И когда вы даете такие продукты, как современное мороженое с этим всем неперевариваемым чем-то, оно все это подкармливает», — рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

Плюс ко всему, молочная среда идеальна для размножения бактерий. Если десерт растаял и был заморожен повторно, в нем могут поселиться стафилококк или кишечная палочка. Да и охлаждающий эффект от мороженого — скорее, иллюзия. Ведь организм, как после любой другой еды, наоборот, начинает вырабатывать тепло. А обилие сахара (а в ста граммах мороженого его больше пяти ложек) вызывает скачок инсулина. Особенно если состав перегружен «химией».

«Добавлены сахароза, добавлены эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, глюкозный сироп — ну это как раз все сахара», — пояснила диетолог Елена Соломатина.

Поэтому если и охлаждаться в жару, то чем-то теплее и натуральнее. Например, модным сейчас джелато — это мягкое мороженое.

«Мороженое — это такой холодный-холодный продукт, там ароматизатор, который должен помочь раскрыться вкусу. Здесь ничего этого не нужно: здесь прямо ягодки, орешки, фрукты и даже овощи», — рассказал совладелец джелатерии Егор Кисенко.

Сорбет — то же самое, только без молока. А фруктовый лед — это замороженный сироп — не полезнее холодной газировки. Впрочем, во всем этом главное — знать меру.

Оптимальной для здоровья врачи называют порцию мороженого в 100-150 граммов, то есть два, максимум три шарика. А вот если есть проблемы с органами пищеварения или дыхания, то порцию придется сократить примерно вдвое — до 80 граммов.

Не чаще двух раз в неделю! И не натощак — лучше через пару часов после полноценного приема пищи. А самая плохая идея — есть мороженое перед сном: все шансы заполучить беспокойство ночью и отеки с утра.

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