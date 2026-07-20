Молочное, сливочное и пломбир: как выбрать самое вкусное мороженое

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 95 0

Оказалось, что количество определенного ингредиента может полностью поменять вкус любимого десерта.

Какое мороженое вкуснее?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Руководитель отдела разработок Коломейцева: пломбир — самое насыщенное мороженое

Молочное, сливочное мороженое и пломбир отличаются друг от друга прежде всего содержанием молочного жира. Об этом Газета.ру рассказала руководитель отдела исследований и разработок «Арнест ЮниРусь» Маргарита Коломейцева.

«Эти названия обозначают три вида мороженого, которые различаются долей молочного жира», — отметила Коломейцева.

В молочном мороженом содержится от 0,5 до 7,5% молочного жира, в сливочном — от 8 до 11,5%, а в пломбире — от 12 до 20%. Эти показатели не говорят о качестве продукта, а только влияют на его вкус и текстуру.

Какой вкус у разных видов?

Молочное мороженое обычно более легкое и имеет выраженный молочный вкус. Сливочное отличается нежностью и кремовой консистенцией. Пломбир получается самым плотным и насыщенным — в нем сильнее ощущается вкус молока и сливок.

На вкус также влияют добавки: шоколад, орехи, ягоды, соусы и другие наполнители.

Как выбрать качественное мороженое?

По словам Коломейцевой, в 2025 году самым популярным видом мороженого среди россиян стал пломбир — его выбирали в 36% случаев.

При покупке стоит смотреть не только на название, но и на состав. Надпись «пломбир по ГОСТу» означает, что продукт соответствует требованиям категории. В классическом пломбире молочная основа должна содержать молочные ингредиенты без добавления растительных жиров.

Обычно в составе хорошего мороженого на первых местах указаны молоко, сливки и сахар или сгущенное молоко.

Как делают мороженое?

Производство мороженого проходит примерно десять этапов. Сначала молочную смесь нагревают и перемешивают, затем охлаждают и оставляют для созревания. После этого массу взбивают, добавляя воздух, и быстро замораживают.

Именно благодаря этому процессу мороженое получает нежную и кремовую текстуру.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что по данным Роскачества, серьезных проблем с качеством мороженого на рынке сейчас не выявлено. Однако при выборе продукта рекомендуется проверять состав и обращать внимание на условия хранения в торговой точке.

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