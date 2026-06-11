Ночная атака дронов ВСУ успешно отражена. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 45 0

За время одного боевого дежурства слаженный расчет уничтожает воздушные целей.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчеты мобильных огневых групп 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отразили ночную атаку дронов боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ежедневно расчеты мобильных огневых групп (МОГ) осуществляют непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и успешно
пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов боевиков ВСУ.

Наиболее сложные оперативные задачи возникают в ночное время. Процесс нападения начинается с запуска малогабаритных разведывательных беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ, за которыми следуют ударные дроны с высокой скоростью и
дальностью полета.

На кадрах расчеты МОГ 1-го гвардейского танкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отразили ночную атаку дронов боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР.

За время одного боевого дежурства слаженный расчет уничтожает воздушные целей, эффективно работая как по крупным БПЛА
самолетного типа, так и по малозаметным FPV-дронам. Высокая результативность — результат огромного боевого опыта и отличной
слаженности расчета.

На вооружении групп находятся крупнокалиберные пулемёт КОРД (12,7 мм), гладкоствольные ружья, противодронные ружья (РЭБ), детекторы дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Ночная атака дронов ВСУ успешно отражена. Лучшее видео из зоны СВО

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