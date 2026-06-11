Развлечение для избранных: на что жалуются болельщики ЧМ по футболу 2026

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Останется ли турнир праздником для миллионов или окончательно превратится в шоу для тех, кто может позволить себе платить за все?

Как проходит чемпионат мира по футболу 2026: подробности

Фото: Reuters/Paul Childs

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New York Times: болельщики ЧМ по футболу 2026 жалуются на дорогие билеты

Вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года уже много недовольства. Главные жалобы болельщиков связаны с ценами на билеты, дорогой логистикой, визовыми сложностями и непрозрачной системой продаж. Об этом сообщило The New York Times.

Дорогие билеты

Одна из главных претензий — стоимость посещения матчей. ФИФА заявляет, что билеты на ЧМ-2026 продаются с учетом спроса и доступности мест.

При этом организация подчеркивает, что не использует полностью автоматическую динамическую модель, а цены могут корректироваться на разных этапах продаж.

Для болельщиков это все равно выглядит как непредсказуемая система: люди не всегда понимают, сколько будет стоить матч через несколько дней и смогут ли они вообще позволить себе поездку.

Футбол становится развлечением не для всех

ФИФА также отдельно ввела категорию Supporter Entry Tier — билеты по 60 долларов (около четырех тысяч рублей) для болельщиков сборных на все 104 матча. Но распределением таких билетов занимаются национальные ассоциации, а спрос огромный. В одном из этапов продаж поступило 20 миллионов заявок.

Из-за этого многие фанаты считают, что дешевые билеты формально есть, но получить их будет сложно.

Парковка и поездки тоже бьют по кошельку

Недовольство вызывает не только цена входа на стадион. Болельщики жалуются и на сопутствующие расходы: парковку, аренду автомобилей, жилье и перелеты.

Например, перед матчем Англии в Далласе цены на парковочные места у стадиона AT& T резко выросли: некоторые предложения доходили до сотен долларов.

Визовые проблемы

Еще одна больная тема — въездные ограничения. С визовыми трудностями столкнулись не только болельщики, но и некоторые участники футбольной инфраструктуры, включая официальных лиц и представителей команд.

Для турнира, который должен быть мировым праздником футбола, такие ограничения выглядят особенно болезненно: часть фанатов может просто не попасть на матчи.

Почему недовольство растет

ЧМ-2026 проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. В этом году турнир станет самым масштабным в истории. Но именно масштаб превращается в проблему для обычного болельщика.

Матчи разбросаны по огромным расстояниям, поездки стоят дорого, жилье в городах проведения дорожает, а билеты на самые интересные игры быстро становятся недоступными.

В итоге главный вопрос звучит так: останется ли чемпионат мира праздником для миллионов болельщиков или окончательно превратится в дорогое шоу для тех, кто может позволить себе платить почти за все — от места на стадионе до парковки рядом с ним.

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