ФИФА взялась за Аргентину из-за драки в финале ЧМ-2026

ФИФА начала расследование после драки аргентинцев с испанцами

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) инициировала официальное расследование драки, которая произошла после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Об этом говорится на официальном сайте организации.

После того, как испанцы в овертайме забили гол аргентинцам, команда Лионеля Скалони набросилась с кулаками на противников.

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил в грудь пробегавшего мимо капитана «Фурии Роха» Родри, что спровоцировало перепалку с участием других футболистов.

Подлил масла в огонь и аргентинский хавбек Леандро Паредес, который агрессивно толкнул испанского защитника Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. На помощь партнеру пришел хавбек Гави, однако Паредес повалил того на газон.

На этом страсти не затихли: член тренерского штаба Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с испанским полузащитником Дани Ольмо, после чего ударил его по лицу. В ответ защитник Эрик Гарсия оттолкнул аргентинца рукой в грудь.

Как ранее писал 5-tv.ru, 20 июля сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в овертайме. Единственный гол на 106-й минуте дополнительного времени забил вингер Ферран Торрес.

Для испанцев этот титул стал вторым после победы в 2010 году. Для сборной Аргентины это седьмой финал в истории и четвертый проигрыш — последний раз команда выигрывала чемпионат в 2022 году.

ЧМ-2026 впервые прошел сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — с рекордным форматом: 48 команд сыграли 104 матча.

Финал прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. На последних минутах второго тайма красную карточку получил аргентинец Энцо Фернандес, из-за чего его команда завершала матч в меньшинстве.

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