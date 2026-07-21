ФИФА взялась за Аргентину из-за драки в финале ЧМ-2026

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 197 0

В команде Лионеля Скалони не смогли сдержать эмоций после проигрыша. Обстановка на поле была не менее жаркой, чем во время игры.

Испания и Аргентина подрались после финала ЧМ — кто виноват

Фото: Reuters/JAMES LANG

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФИФА начала расследование после драки аргентинцев с испанцами

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) инициировала официальное расследование драки, которая произошла после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Об этом говорится на официальном сайте организации.

После того, как испанцы в овертайме забили гол аргентинцам, команда Лионеля Скалони набросилась с кулаками на противников.

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил в грудь пробегавшего мимо капитана «Фурии Роха» Родри, что спровоцировало перепалку с участием других футболистов.

Подлил масла в огонь и аргентинский хавбек Леандро Паредес, который агрессивно толкнул испанского защитника Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. На помощь партнеру пришел хавбек Гави, однако Паредес повалил того на газон.

На этом страсти не затихли: член тренерского штаба Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с испанским полузащитником Дани Ольмо, после чего ударил его по лицу. В ответ защитник Эрик Гарсия оттолкнул аргентинца рукой в грудь.

Как ранее писал 5-tv.ru, 20 июля сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в овертайме. Единственный гол на 106-й минуте дополнительного времени забил вингер Ферран Торрес.

Для испанцев этот титул стал вторым после победы в 2010 году. Для сборной Аргентины это седьмой финал в истории и четвертый проигрыш — последний раз команда выигрывала чемпионат в 2022 году.

ЧМ-2026 впервые прошел сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — с рекордным форматом: 48 команд сыграли 104 матча.

Финал прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. На последних минутах второго тайма красную карточку получил аргентинец Энцо Фернандес, из-за чего его команда завершала матч в меньшинстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео