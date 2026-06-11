Митя Фомин начал реже заниматься сексом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 3 165 0

Формула, которая раньше работала в общении с людьми, перестала быть эффективной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певец Митя Фомин стал редко заниматься сексом. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

Артист признался, что стал вести не очень активную половую жизнь. Но не потому, что пропало желание, а потому, что стало меняться общество.

«Формула, которая работала раньше, когда все друг к другу подходили, она перестала действовать», — отметил музыкант.

Он пояснил, что те, кто нравится нам, нас не выбирают. И такое положение вещей уже стало прозой жизни.

«У многих людей взаимность в последнее время — это проблема. И связана она с тем, что люди стали более разборчивые. Люди стали более ценно относиться к себе, к любимым, стали больше внимания уделять своим чувствам, границам, качеству жизни и прочему. И, в общем-то, уже под микроскопом рассматривают любого партнера или партнершу», — уточнил Фомин.

При этом певец поддержал желание людей защитить свое здоровье. И если у человека нет постоянного партнера, то перед тем, как сближаться на физическом уровне, необходимо обменяться справками, подтверждающими отсутствие каких-либо болезней, передающихся половым путем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Лолита Милявская перестала заниматься сексом. Она заявила, что главным источником энергии в ее жизни является работа. Но она же и отнимает все время, которого на интимную сферу просто не хватает.

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