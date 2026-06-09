«Я им не занимаюсь»: Лолита заявила об отсутствии секса в своей жизни

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

К ситуации на личном фронте артистка относится с присущим ей юмором.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/ pilyaginzhara; 5-tv.ru

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Певица Лолита перестала заниматься сексом из-за загруженности на работе

Главным источником энергии в жизни певицы Лолиты Милявской стала работа, из-за которой она даже перестала заниматься сексом. Подробнее об этом артистка рассказала в беседе с журналистом Олегом Пилягиным.

Разговор начался с провокационного вопроса о том, под какую песню исполнительница могла бы заниматься сексом. В ответ Лолита заявила, что эта тема для нее уже неактуальна.

«А я им не занимаюсь. Я вышла из секса из большого. А все уже, остался только маленький. Да, из маленького тоже вышла. У меня один секс остался — это работа», — призналась певица.

Также артистка добавила, что сцена, концерты и рабочий процесс стали для нее буквально заменой личной жизни. По словам Милявской, такая сублимация дает ей более продолжительные эмоции.

«Он заменяет все, это сублимация. Это длиннее любого оргазма физиологического. Вот намного длиннее», — отметила она.

В ответ Пилягин призвал прислушаться к словам артистки: «Вот послушайте, послушайте мудрую женщину».

После этого Лолита призналась, что причина ее паузы в личной жизни довольно очевидная. Оказалось, что ей просто не с кем разделить моменты интима. Хотя исключать, что артистка лишь иронизировала, не стоит.

«Мне просто не с кем заниматься сексом, поэтому я и не занимаюсь», — сказала Лолита с улыбкой.

Журналист тоже не оставил эту шутку без ответа и предложил свою кандидатуру.

«Я могу предложить себе», — сказал Пилягин.

Милявская поддержала юмористический тон и ответила ему в своей манере.

«Хорошо. Давай мы будем разговаривать долго на эту тему. А я приму снотворное, и ты расскажешь, что у нас все было», — пошутила певица.

Разговор получился довольно легким и самоироничным. Лолита не стала делать серьезных заявлений о личной жизни, но дала понять, что сосредоточена на работе и относится к теме отношений без лишней драматичности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с 62-летней Лолитой.

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