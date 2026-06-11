Муж против внучки: пенсионерка жертвует браком ради семьи сына

New York Post: мужчина против общения жены с внучкой

Пожилая женщина оказалась перед непростым выбором: продолжать помогать любимой внучке или сохранить мир в собственном браке. Своей историей она поделилась с автором популярной колонки Dear Abby издания New York Post.

По словам читательницы, несколько лет назад ее сын развелся с женой. После расставания родителей их дочь тяжело переживала изменения в жизни семьи. Бабушка старалась поддерживать внучку и проводить с ней больше времени, чтобы помочь ей справиться со стрессом.

Однако такая забота неожиданно стала причиной конфликта с мужем.

«Он считает, что я уделяю ей слишком много внимания»

Женщина рассказала, что супруг крайне недоволен тем, сколько времени она проводит с внучкой.

По его мнению, девочка должна получать поддержку от родителей, а не от бабушки. Кроме того, мужчина считает, что жена стала слишком сильно вовлекаться в чужие проблемы.

Читательница признается, что слышит претензии практически каждый раз, когда навещает внучку или помогает ей. При этом сама она уверена: ребенку сейчас особенно нужна поддержка близких.

Ситуация осложняется тем, что женщина искренне любит и мужа, и внучку. Она не хочет портить отношения с супругом, но и отказаться от общения с ребенком не готова.

По словам пенсионерки, девочка из-за развода родителей нуждается в дополнительном внимании и заботе. Женщина опасается, что если она отстранится сейчас, внучка может почувствовать себя брошенной.

Что ответила эксперт

Автор колонки отметила, что желание поддерживать внучку выглядит вполне естественным. По мнению колумнистки, проблема заключается не в самой девочке, а в чувствах мужа. Возможно, он ревнует супругу к другим членам семьи или ощущает нехватку внимания.

Эксперт посоветовала женщине спокойно поговорить с мужем и выяснить истинную причину его недовольства. Если супруг чувствует себя забытым, ситуацию можно исправить, уделяя больше времени совместному досугу и общению.

Почему подобные конфликты возникают часто

Психологи отмечают, что споры из-за детей и внуков — одна из самых распространенных причин семейных разногласий в зрелом возрасте.

Нередко один из супругов активно участвует в жизни большой семьи, а другой рассчитывает больше времени проводить вдвоем.

В результате возникают обиды, ревность и ощущение, что интересы партнера отходят на второй план.

Специалисты считают, что в таких ситуациях важно искать баланс. Поддержка внуков не должна становиться причиной разрушения брака, но и требовать от бабушки отказаться от близкого человека тоже несправедливо.

В конечном итоге речь идет не только о внучке, а о способности семьи договариваться и уважать потребности друг друга.

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