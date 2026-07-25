Психолог Тращенкова: побои в отношении ребенка унижают и его, и родителя

Популярные в последние годы либерально-демократические тенденции в воспитании детей перепутали понятия свободы и вседозволенности. Молодые родители думают, что если не ограничивать отпрыска, все ему позволять, то он вырастет свободным и счастливым. На самом деле получается наоборот — при таком подходе у ребенка не выстраиваются рамки и границы в поведении. О том, как именно нужно воспитывать малыша, чтобы привить ему ответственность, 5-tv.ru рассказала психолог Светлана Тращенкова.

Как подчеркнула эксперт, детей нужно растить в любви.

«Когда мы ребенка бьем, вообще любого человека, любое физическое насилие — это вряд ли про любовь. Это, скорее всего, про собственную беспомощность, про непонимание, что делать. Ну, больше про слабость, чем про силу», — подчеркнула Тращенкова.

Фигура родителя в жизни ребенка — это, прежде всего, про внутренний стержень, про уверенность в себе. Допустимые способы наказания должны не унижают личность ни родителя, ни ребенка.

Психолог советует выбирать методы воспитания, которые соответствуют возрасту. Например, после двух лет малыш начинает активно познавать мир. Это возраст, когда нужно учить ребенка хорошему и плохому с помощью короткого объяснения ситуации. Например, если он повторил услышанное где-то ругательство, следует сказать «это плохое слово». При этом нельзя давать оценку самому ребенку — проступок не делает его «хорошим или плохим».

«Не ребенок плохой, а слово плохое! Это важно! И, кстати, тут лучше воздержаться от оценки или выражений из серии „мама расстраивается, когда ты так делаешь“. Потому что такие фразы ведут к тому, что ребенок начинает вести себя не от сердца, а чтобы нравится маме, папе, воспитателю и так далее», — объяснила эксперт.

При правильном воспитании уже после четырех лет ребенок понимает, что такое грубость, порядок, свое, чужое — это и есть выстраивание границ. И если четырехлетний ведет себя плохо — это может быть уже намеренная провокация. Нужно сразу показать ему, что так общаться нельзя — например, если отпрыск позволил себе грубость, скажите «я так не понимаю» или «со мной так разговаривать нельзя». Это лучше и эффективнее, чем злиться и, тем более, бить.

Лет с пяти-шести нормальная практика — отправлять ребенка в свою комнату «подумать». Это своего рода модель лишения свободы по закону у взрослых. Она направлена не на унижение, а на исправление. Однако использовать такой метод в более раннем возрасте бесполезно.

«Отправлять ребенка «подумать» в три-четыре года бессмысленно. Он не будет там «думать», он будет выжидать время. Это равноценно «поставить в угол», — подчеркнула Тращенкова

Если ребенок поймет, в чем именно он не прав, то, выйдя из «заключения», он извинится, но не формально, а с четким пониманием своей вины.

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