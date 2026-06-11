Фильм «Буратино» успешно покоряет фестиваль российского кино в Сербии

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Сказку увидят зрители в десяти городах страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Фильм «Буратино» покоряет фестиваль российского кино в Сербии. Первым городом в масштабной заграничной программе стал Белград.

Десятки семей пришли в Русский дом с детьми, чтобы увидеть современную экранизацию знаменитой сказки, созданную при участии Национальной Медиа Группы. Сербская аудитория тепло приняла картину, ведь наши кинематографисты тщательно готовились к гастролям.

«Чем шире аудитория, тем в большей мере радость для создателей, режиссера, творца картины. Потому что у фильмов, литературы и других видов искусств нет границ. Это большая радость, когда твою картину видят люди, смотрят ее со своими родными субтитрами, как сейчас здесь. Сербы смотрят на сербском, с сербскими субтитрами», — рассказал режиссер фильма «Буратино» Игорь Волошин.

Фестиваль, организованный РОСКИНО, будет продолжаться в Сербии до 30 июня. Один из главных хитов этого киносезона увидят зрители в десяти городах страны.

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