Михаил Ефремов впервые снимется в кино после освобождения из колонии

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 313 0

Его коллегами по съемочной площадке станут Аня Чиповская и Павел Деревянко.

Михаил Ефремов впервые снимется в кино после освобождения

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые снимется в короткометражном фильме после освобождения из колонии. Об этом стало известно в ходе презентации «Фонда кино».

Картина называется «Отец. Еще отец». В качестве режиссера выступит Александр Баршак. В его копилки такие проекты, как: комедия «Елка-иголки», фэнтези «Красная Шапочка» и «Пилигрим».

По сюжету «Отец. Еще отец» столичный учитель отправляется в город Елец, чтобы поставить провальный спектакль в местном театре. Однако художественным руководителем этого учреждения оказывается родной отец главного героя, которого тот раньше никогда не видел. Сына сыграет Данила Козловский, а отца — Михаил Ефремов.

Также в съемках картины примут участие Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко, Ирина Безрукова. Даты начала съемок неизвестна.

«Мы показываем семью живой, проблемной, что делает ее еще более ценной. Через поступки героев мы ставим четкие нравственные границы и ориентиры», — сказали создатели картины в ходе презентации.

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В состоянии сильного алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель второй машины погиб на месте. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы и штрафу, позже срок сократили на полгода. В апреле 2025-го он вышел на свободу условно-досрочно.

Ранее Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из тюрьмы.

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