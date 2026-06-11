Сын и невестка игнорируют сообщения: как перестать чувствовать себя ненужной

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Однако нельзя измерять любовь исключительно скоростью ответа в переписке.

Что делать если дети игнорируют и не хотят общаться

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

New York Post: невестка и сын игнорируют сообщения пожилой женщины

Сын и невестка практически перестали отвечать на сообщения пожилой женщины. С этой болезненной проблемой, знакомой многим родителям взрослых детей, она обратилась в рубрику Dear Abby издания New York Post.

Читательница рассказала, что старается поддерживать связь с семьей сына, периодически отправляет сообщения, поздравляет с праздниками и интересуется делами близких. Однако в ответ все чаще получает молчание.

«Мне становится неловко писать снова»

Особенно женщину ранит то, что сообщения остаются без ответа неделями. Она призналась, что каждый раз чувствует себя навязчивой и ненужной. Из-за этого ей становится все сложнее первой выходить на связь.

По словам читательницы, она не устраивает скандалов, не вмешивается в жизнь молодых и не требует постоянного внимания. Тем не менее складывается ощущение, что общение нужно только ей одной.

«Мне уже неловко писать снова, когда мои предыдущие сообщения остались без ответа», — пожаловалась женщина.

Почему взрослые дети иногда отдаляются

Автор письма опасается, что сын и невестка специально избегают общения. Однако со стороны ситуация может выглядеть иначе.

Современный ритм жизни часто приводит к тому, что люди откладывают ответы на сообщения, а затем и вовсе забывают о них. Работа, дети, бытовые заботы и постоянный поток уведомлений могут сделать даже простую переписку непростой задачей.

При этом отсутствие ответа не всегда означает обиду или нежелание поддерживать отношения.

Что посоветовала эксперт

Автор колонки посоветовала женщине не делать поспешных выводов и не воспринимать молчание как личное оскорбление.

По мнению колумнистки, постоянные переживания только усиливают чувство отверженности и могут привести к конфликту там, где его на самом деле нет.

Эксперт рекомендовала попробовать другой способ общения — например, позвонить сыну напрямую или предложить встретиться лично. Такой разговор поможет понять, действительно ли в отношениях появилась проблема или причина кроется в обычной занятости.

Главный вывод

Колумнистка напомнила, что нельзя измерять любовь исключительно скоростью ответа на сообщения. Люди по-разному относятся к переписке: для одних это важный способ поддерживать связь, для других — второстепенная часть общения. Поэтому молчание в мессенджере не всегда означает равнодушие.

Главное — не копить обиду и не строить догадки. Гораздо полезнее спокойно поговорить с близкими о своих чувствах и объяснить, почему отсутствие ответа вас ранит.

Иногда несколько честных слов способны решить проблему быстрее, чем десятки непрочитанных сообщений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
В Афипском поселении Кубани ввели режим ЧС после атаки беспилотников на НПЗ
10:49
ВСУ ночью нанесли удары по четырем мостам в Херсонской области
10:43
Вывела всех из себя в Евросоюзе: Дмитриев о Кае Каллас
10:38
Умерла итальянская актриса и телеведущая Патриция Казелли
10:35
«Эта обязанность прописана в конституции»: Диана Гурцкая про отношения с сыном
10:25
Мужчина расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае

Сейчас читают

Признает ли Россия итоги выборов в Армении? — комментарий участника гонки
«Гены никуда не денешь»: певица MARGO про воспитание сына
Митя Фомин начал реже заниматься сексом
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео