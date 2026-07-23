Собянин: в Москве 15 семей наградили почетным знаком «Родительская слава»

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Алена Куликова
Алена Куликова 45 0

С 2010 года количество многодетных семей в столице выросло почти в 4 раза.

В Москве многодетные семьи наградили почетным знаком

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В Москве почетным знаком «Родительская слава города Москвы» в 2026 году наградили 15 многодетных семей, воспитывающих в общей сложности 92 ребенка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

«Для награжденных также предусмотрена единовременная денежная выплата — 308 тысяч рублей», — рассказал Сергей Собянин.

Почетный знак присуждают семьям, которые проживают в Москве более десяти лет, состоят в официальном браке и воспитывают не менее пяти детей. При этом младшему ребенку должно исполниться пять лет. Награда учреждена для поддержки института семьи и повышения престижа многодетного родительства.

«С 2010 года число многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза. Сегодня их свыше 250 тысяч», — уточнил мэр Москвы.

Сейчас в таких семьях растут примерно 640 тысяч детей. Помимо денежных выплат, многодетные москвичи пользуются широким перечнем льгот, включая бесплатный проезд, компенсации расходов на ЖКХ, школьную форму и другие меры социальной поддержки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что современные медиатеки установят в столичных школах вместо библиотек в рамках прграммы «Моя школа».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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