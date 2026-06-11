Art Pictures Distribution покажет российские фильмы в странах Африки

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

«Буратино», «Красный шёлк» и «Яга на нашу голову» будут представлены в рамках Фестивалей российского кино в Алжире и Марокко.

Российские фильмы покажут в Алжире и Марокко

Фото: 5-tv.ru

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Российские кинокомпании представят зрителям Алжира и Марокко фантастику, шпионский экшн и семейную комедию в рамках масштабных фестивальных показов. Об этом сообщила пресс-служба Art Pictures Distribution.

Фото: НМГ Кинопрокат

С 15 по 20 июня фестиваль пройдет в Алжире, а с 18 по 21 июня — в Марокко, которое в этом году впервые принимает смотр отечественного кино. Организаторами выступило РОСКИНО при прямой поддержке Министерства культуры РФ. Зрителям представят сразу три громких релиза — современное прочтение сказки Алексея Толстого «Буратино», российско-китайский шпионский триллер «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Гошей Куценко, а также семейную комедию «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой.

Фото: НМГ Кинопрокат

Министр культуры Ольга Любимова выразила уверенность, что демонстрация достижений современного российского кинематографа открывает новые горизонты для культурного сотрудничества.

«Убеждена, что кинопоказы в Алжире станут доброй традицией, подтверждая взаимный интерес к культуре двух стран», — заявила она.

В компании Art Pictures Distribution отметили, что африканское направление остается одной из самых малоизученных, но крайне перспективных территорий для культурного обмена. Каждый из представленных фильмов уже имеет серьезный фестивальный бэкграунд — «Красный шелк» продан в 48 стран, а «Яга на нашу голову» в этом году была отобрана на крупнейший кинофестиваль Индонезии.

Фото: НМГ Кинопрокат

Ранее 5-tv.ru писал о том, гендиректор «НМГ Студия» Табарчук считает, что ИИ не заменит продюсерское чутье в кинопроизводстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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