«Меняется рынок»: гендиректор «НМГ Студия» Табарчук о влиянии ИИ на кино

Гендиректор «НМГ Студия» Табарчук: ИИ не заменит продюсерское чутье в кинопроизводстве

Искусственный интеллект (ИИ), LED-экраны и другие новые технологии меняют кинопроизводство, но не снимают с продюсеров необходимость рисковать и экспериментировать. Об этом рассказал генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук на сессии «Новая эра кинопроизводства: гибридизация подходов, нейропластичность и прорывные технологии» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, в киноиндустрии заметно меняются рынки компьютерной графики и постпродакшена. Многие процессы ускоряются, однако вместе с новыми возможностями появляются и новые специалисты, которые умеют работать с ИИ, LED-экранами и другими современными инструментами.

«Мы прекрасно видим, как на рынке меняется мини-рынок компьютерной графики. Мы видим, как меняется рынок постпродакшена», — отметил он.

Также глава «НМГ Студии» подчеркнул, что новые технологии не всегда делают производство дешевле. Специалисты, владеющие такими инструментами, также формируют собственную стоимость услуг, поэтому продюсерам приходится заранее оценивать, насколько выбранный подход оправдан для конкретного проекта.

«Появляются свои профессионалы при работе с ИИ, свои профессионалы при работе с LED-экранами, при работе с какими-либо иными новыми технологиями, и эти профессионалы точно так же выставляют уже свой ценник», — сказал Табарчук.

Как он пояснил, при подготовке проекта продюсеры вынуждены считать не только технические возможности, но и потенциальную окупаемость. Особенно это касается историй, которые планируют снимать с использованием LED-экранов или других сложных решений.

«В какой-то момент продюсеры садятся и, конечно, взвешивают, насколько та история, которую они хотят, например, на LED-экранах, окупится, насколько она заинтересует зрителя», — пояснил глава студии.

При этом Табарчук подчеркнул, что искусственный интеллект не способен заранее дать точный ответ, сработает ли та или иная творческая идея. Даже при использовании самых современных инструментов кинопроизводство остается экспериментом, в котором многое зависит от правдоподобия и зрительского восприятия.

«Никакой ИИ, на мой взгляд, не позволит сделать тот точный вывод. В итоге все равно ты в неком смысле экспериментируешь и сталкиваешься с вопросом: верю или не верю», — отметил он.

В качестве примера Табарчук привел проект «Челюскин. Первые», заказчиком которого стала «НМГ Студия». По его словам, съемки проходили по гибридной модели: часть материала снимали в разных точках на севере, часть — в павильоне, отдельные сцены делали под компьютерную графику и на LED-экранах.

«Проект „Челюскин“ мы снимали на LED-экранах. Когда у нас затонула декорация, мы поняли, что на севере точно не сможем снимать эту историю», — рассказал он.

Глава «НМГ Студии» добавил, что команда приглашала операторов и режиссеров в павильон, чтобы они могли познакомиться с работой LED-технологий на практике. По его словам, это было важно не только для конкретного проекта, но и для обмена опытом внутри индустрии.

Теперь компания работает над новым крупным проектом с использованием LED-экранов. Однако, как отметил Табарчук, и в этом случае создатели сталкиваются с новыми сложностями: необходимо понять, насколько технология соответствует жанру, помогает ли она сделать историю убедительной и интересной для зрителя.

«Ты понимаешь, что в итоге возникает этот момент „верю — не верю“: насколько это соответствует жанру, насколько это позволяет делать историю интересной для зрителя», — пояснил он.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, директор по стратегии НМГ Дмитрий Пашутин рассказал, что ИИ может «размыть» медиапространство и усилить борьбу за внимание аудитории.

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