«Идеальная идея»: MARGO про зарплату детям

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 59 0

Знаменитость вспомнила, каким ребенком сама была когда-то.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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MARGO: платить детям за хорошие оценки — это идеальная идея

Платить детям деньги за хорошие оценки — отличная мысль. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«Это идеальная идея — платить детям за хорошие оценки», — заверила исполнительница.

Она вспомнила, что в детстве такая мотивация сработала с ней самой. Будущей артистке мама предложила заплатить, если она сможет похудеть. И у MARGO получилось сбросить вес.

«Я не помню (сумму. — Прим. ред.). Но я точно помню, что я очень хотела новые босоножки и на босоножки точно хватало. Вот такая мотивация сработала», — отметила знаменитость.

Овсянникова призналась, что очень любит деньги. Более того, она уверена, что 99% людей тоже их любят, так как понимают, насколько это «крутой ресурс».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четырехлетний сын MARGO уже проявляет заботу и джентльменские качества. Например, он приносит ей тапочки и пододвигает стул.

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