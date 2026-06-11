На Украине вскрыли схему хищения военной техники на 350 миллионов гривен

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В сговоре замешаны группа компаний и ВСУ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Сегодня стало известно о задержании еще одного фигуранта скандального дела Миндича. Речь идет о Василии Веселом, через которого Зеленский, как считается, курировал национализированный «Сэнс банк». В узких кругах его так и называли — «смотрящим».

По данным журналистов, Веселый хотел получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием страны. Утверждается, что СБУ взяла его, чтобы предприниматель не попал под арест антикоррупционного бюро.

Напомним, в ноябре прошлого года НАБУ раскрыло масштабную незаконную схему, во главе которой оказался друг Зеленского — Тимур Миндич. В прессе его окрестили «кошельком киевского режима».

Накануне появились детали другой громкой схемы хищения — на 350 миллионов гривен. Выяснилось, что новую бронетехнику списывали, разбирали на запчасти и перепродавали предприятиям ВПК, а в отчетах писали, что она была уничтожена на поле боя.

В этом сговоре замешана целая группа украинских компаний и высокопоставленные военные.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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