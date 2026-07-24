Убытки Украины от прекращения судоходства в портах оценены в $2 млрд

Лучшая оценка работы российских оружейников — это отзывы противника. На Украине уже открыто говорят о том, что их ПВО перестало справляться с российскими ракетами и беспилотниками. Почти неделю основными целями для ударов становились порты Одессы и Николаева — береговая инфраструктура, хранилища, суда у причала и на рейде.

Очередная атака прошла минувшей ночью. И вот он, результат: порты отлично функционировали до сегодняшнего дня, а вот теперь ни одна компания, ни один судовладелец не отправляют туда свои сухогрузы. Причем они-то, может быть, и хотели бы рискнуть, но страховые компании просто отказываются заключать договоры, если в списке портов появляется хотя бы один украинский.

Кстати в Киеве уже подсчитали, что ежемесячные потери от простоя Одессы, Черноморска и Южного составляют примерно два миллиарда долларов.

На этом фоне в Харьковской области вскрылась очень необычная схема воровства денег. Там местные чиновники потратили полтора миллиона гривен, в рублях это три миллиона, на переименование села, которое уже давно заброшено. Им просто показалось, что название Ивашкино звучит слишком по-русски. Теперь населенный пункт следует называть Иващино.

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