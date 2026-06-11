Стали известны дата и место прощания с Людмилой Чурсиной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 59 0

Сердце актрисы остановилось 10 июня.

Где пройдет прощание с Людмилой Чурсиной

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Прощание с Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Спасо-Преображенском соборе

Прощание с народной артисткой России Людмилой Чурсиной пройдет 12 июня. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центральный академический театр Российской армии.

Церемония прощания с актрисой состоится в Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе 12 июня.

Похоронят артистку на Сестрорецком кладбище.

Сердце Людмилы Чурсиной остановилось 10 июня. Ей было 85 лет. Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Родилась будущая знаменитость 20 июля 1941 года. В детстве мечтала стать балериной, но в 1959 году поступила в Театральный институт имени Б. Щукина.

Дебютировала в кино еще студенткой в 1961 -м. Она исполнила роль Зои в ленте «Когда деревья были большими». Всего на ее счету более 100 ролей в кино. Также Чурсина много лет отдала театральной сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной. Глава государства назвал Чурсину светлым, талантливым человеком и великолепной актрисой.

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