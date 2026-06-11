«Принципиальные нарушения»: глава ЦИК РФ заявила о выборах в Армении

За проведением избирательных процедур следили 26 наблюдателей.
Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков
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Памфилова: на выборах в Армении был зафиксирован ряд принципиальных нарушений
Российские наблюдатели на парламентских выборах в Армении заметили ряд принципиальных нарушений избирательного процесса. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
«Сложностей было много, нарушений было, давайте честно скажем, много. Такие принципиальные нарушения», — сказала она.
Два представителя ЦИК России и 24 члена региональных избирательных комитетов следили за проведением избирательных процедур. Модераторы отлично справились с тяжелой работой, которая длилась с утра до вечера.
Ранее на выборах в Армении победил премьер-министр Никол Пашинян, избранный на новый срок. Он заявил, что если страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решат исключить Ереван, то армянским правительством этот факт будет принят к сведению.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Армения формально остается полноправным членом ОДКБ, однако в очередной раз не участвовала в мероприятиях организации.
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