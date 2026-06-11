Не сгореть на работе: в сильную жару работодатель обязан сократить рабочий день

Роспотребнадзор: в сильную жару работодатель обязан сократить рабочий день

Если в офисе слишком жарко, а кондиционера нет, рабочий день следует сократить. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Если в помещении есть система кондиционирования, она должна поддерживать температуру от 24 до 25 градусов, а при отсутствии климатического оборудования работодатель обязан сократить смену. Отпустить работников домой следует раньше на один час при показателе в 28,5 градуса, на два часа при повышении до +29 градусов и на четыре часа, если термометр показывает +30,5 градуса.

Если не соблюдать безопасный режим работы в жару, сотрудник может получить гипертермию — проще говоря, перегрев организма.

Особые правила действуют для работников, которые трудятся на открытом воздухе при температуре за окном в +32,5 градуса и выше. Период непрерывной работы не должен превышать 15–20 минут, после чего необходимо отдохнуть в прохладном помещении как минимум 10–12 минут. Общее время термической нагрузки за смену для сотрудников в защитной спецодежде не должно превышать 4–5 часов, а для тех, у кого ее нет — 1,5–2 часа.

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