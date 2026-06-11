«Стабильность и контроль»: Песков о банковском секторе России в условиях санкций

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Центральный банк отслеживает обстановку на рынке и предпринимает необходимые действия.

Как работает банковский сектор России в условиях санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Песков: несмотря на санкции ЕС, банковский сектор РФ сохраняет стабильность

Несмотря на санкции Евросоюза (ЕС), в банковском секторе России наблюдается стабильная и контролируемая обстановка. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Только вчера на совещании с правительством президент (РФ Владимир Путин — Прим. ред.) говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора», — сказал он.

Песков отметил, что так же позитивно ситуацию оценивает Центральный банк (ЦБ) РФ. Регулятор отслеживает обстановку на рынке и предпринимает необходимые действия по стабилизации курсов. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что страны Запада уже давно вводят неправомерные рестрикции и пытаются ограничить банковскую систему России.

Даже в условиях при санкционного давления самые крупные банки в стране фиксируют значительную прибыль, развиваются, сохраняют устойчивость и поддерживают рейтинг надежности. Кроме того, на направлении внешнеторговых операций действуют компании, обеспечивающие полный спектр необходимых услуг.

Ранее Дмитрий Песков пожелал скорой поправки председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной, которая болеет.

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