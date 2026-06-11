Песков пожелал скорейшего выздоровления Набиуллиной

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Председатель Центробанка России долго не появлялась на различных мероприятиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорой поправки председателю Центробанка (ЦБ) России Эльвире Набиуллиной, которая болеет. К ней официальный представитель Кремля обратился в ходе брифинга.

Так он отметил на вопрос журналиста о том, почему Набиуллина долго не появлялась на различных мероприятиях. Песков подчеркнул, что обсуждать здоровье таким образом неверно. Как он пояснил, подобные темы не должны становиться «поводом для каких-то теорий заговоров».

«Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного», — сказал Песков.

До этого, 4 июня, в пресс-службе Центробанка рассказали, что Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) из-за болезни.

Как писал 5-tv.ru, ее также не было на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня. В Центробанке не раскрыли других подробностей о состоянии руководителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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