В Польше задержали 117 украинцев, скрывавшихся от закона

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Причиной стали как тяжкие преступления, так и нарушения миграционных правил.

За что в Польше задержали 117 украинцев

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

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В Польше задержали 117 украинцев во время масштабной общенациональной операции по розыску лиц, скрывающихся от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба польской полиции.

«Целью акции была реализация запросов на розыск, а также проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши», — говорится в пресс-службе ведомства.

В результате спецоперации поймали почти две тысячи разыскиваемых преступников, а также выявили нарушителей миграционного законодательства. Среди задержанных иностранцев большинство — украинцы.

Помимо них, в руки полиции попали 12 граждан Грузии, шесть белорусов, два гражданина Молдавии и один россиянин.

Как пояснили в ведомстве, многие из задержанных находились в розыске за совершение тяжких преступлений. В качестве примера полиция привела украинца, который ранее был приговорен к одному году и десяти месяцам тюрьмы, но скрывался от наказания. Во время ареста у преступника изъяли крупную партию запрещенных веществ, а также оружие — мачете, дубинки и ножи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше арестовали украинцев, выловивших сома в главном пруду Варшавы. Проблема в том, что эта рыба уже 20 лет считается главным символом города.

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