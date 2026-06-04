Никого не трогал 20 лет: в Польше задержали украинцев, выловивших сома в пруду Варшавы

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Теперь рыбаков из Незалежной могут депортировать на родину.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Neil Milton/Keystone Press Agency; 5-tv.ru

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В Польше задержали украинцев, выловивших сома в пруду Варшавы

Громкий скандал с запахом тухлой рыбы разгорается между Украиной и Польшей. В его центре оказались выходцы из Незалежной, которые решили порыбачить в главном пруду Варшавы.

Вообще там такое не принято, вокруг гуляют отдыхающие, но украинцев это не смутило. Они взяли прогулочный катамаран и прямо с него поймали местного сома, который уже 20 лет считается одним из символов города.

Несмотря на возмущенные крики поляков, на глазах у детей и туристов рыбу погрузили в багажник и скрылись. Украинцев уже арестовали. Сейчас решается вопрос: судить их по местным законам или все-таки депортировать на родину.

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