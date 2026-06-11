«Она мучилась, но хотела играть»: Покровская о последних месяцах жизни Чурсиной

Она практически не выходила на сцену из-за проблем со здоровьем
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Народная артистка РСФСР Покровская рассказала о последних месяцах жизни Чурсиной
Народная артистка РСФСР Алина Покровская, которая много лет служила вместе с Людмилой Чурсиной в Центральном академическом Театре Российской Армии, рассказала о мучениях, которые выпали на долю народной артистки, сообщило Super.ru. В интервью Покровская уточнила, что последние шесть месяцев Чурсина практически не выходила на сцену из-за проблем со здоровьем.
Главной причиной стало серьезное повреждение бедренной кости. Актриса постоянно лечила ногу, делала обезболивающие уколы и даже ездила на консультации в Санкт-Петербург. По словам Покровской, 84-летняя Чурсина болела долго, и это не было внезапным ухудшением.
Сама Покровская тяжело переживает уход подруги. Она отмечает, что они почти ровесницы (Чурсина родилась в 1941-м, а Покровская — в 1940-м), и каждая потеря среди близких людей отзывается острой болью.
«Мины ложатся все ближе и ближе», — поделилась артистка, имея в виду, что смерть все чаще забирает их поколение.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что отпевание Людмилы Чурсиной пройдет 12 июня. Похоронят народную артистку СССР на Сестрорецком кладбище.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?