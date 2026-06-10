Стали известны дата и место похорон народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 215 0

Храм, в котором состоится отпевание, выбирают родственники актрисы.

Когда и где похоронят Людмилу Чурсину

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Актрису Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище 12 июня

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщили в Театре Российской Армии.

Директор театра Милена Авимская рассказала, что Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище. По ее словам, храм, в котором состоится отпевание, пока выбирают родственники актрисы. Подробнее об этом сообщат позднее.

«С Людмилой Алексеевной простятся 12 июня в Санкт-Петербурге. Похороны пройдут на Сестрорецком кладбище», — сказала Авимская.

Ранее стало известно, что причиной смерти народной артистки СССР оказалась тяжелая продолжительная болезнь. Людмила Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет.

В Театре Российской Армии актрису назвали любимой миллионами зрителей, единственной и неповторимой, настоящей героиней и великой русской драматической актрисой.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В детстве она мечтала стать балериной, но после занятий в школьном драмкружке решила связать жизнь с актерской профессией. Будущая артистка поехала поступать в Московский авиационный институт в 1959 году, однако вместе с подругой решила попробовать силы и в театральных вузах. Подругу не приняли, а Чурсина поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.

В кино она дебютировала еще студенткой. Чурсина сыграла Зою в фильме «Когда деревья были большими». Она окончила институт в 1963 году и вскоре стала одной из самых заметных актрис советского и российского кино.

За годы карьеры Чурсина исполнила более 114 ролей. В числе самых известных работ актрисы — «Долгая дорога в дюнах», «Адъютант его превосходительства», «Угрюм-река» и «Следствие ведут знатоки».

Чурсина получила звание народной артистки СССР в 1981 году. Она также была награждена Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Людмила Чурсина чувствовала скорый уход из жизни.

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