«Вас будут сбивать»: новосибирский блогер-самокатчик обвинил пешеходов в ДТП

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Он заявил, что 70% аварий происходят по вине медлительных прохожих.

Блогер-самокатчик обвинил пешеходов в ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Новосибирский блогер-самокатчик обвинил пешеходов в ДТП

Блогер по имени Богдан из Новосибирска обрушился с критикой на пешеходов, назвав их главными виновниками дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Об этом он рассказал в своем видеоролике и позже в эфире программы «Пусть говорят».

«70% ДТП из-за вас, пешеходы. Двигаетесь, как улитки. Когда вы переходите пешеходный переход, вы просто останавливаетесь, как кегли, конечно, вас будут сбивать электросамокаты. .На тротуарах вы просто не смотрите по сторонам. Вас будут они сбивать. И по сей день будет это происходить», — заявил он.

В студии ток-шоу блогер подчеркнул, что дело не в желании хайпа, а в том, что многие пешеходы передвигаются по тротуарам хаотично, не соблюдая правила.

«Какого черта вы, пешеходы, себе позволяете? Почему из-за вас должны запрещать электросамокаты? Вы в своем уме?» — возмущался блогер.

Однако сам Богдан, как выяснилось, не считает нужным соблюдать ПДД. В своем же ролике он запечатлел, как везет на электросамокате стиральную машину. На прямой вопрос ведущего, законно ли это, молодой человек на голубом глазу ответил, что нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что электросамокатчик сбил девятилетнюю девочку напротив Московского зоопарка.

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