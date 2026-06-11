Сильные эмоции: какие чувства россияне испытывают к своей стране

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Подавляющее большинство опрошенных восхищаются историей Родины.

Какие чувства люди испытывают к России

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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ВЦИОМ: 41% граждан испытывают гордость с мыслями о России

Граждане России чаще всего испытывают гордость, любовь и веру, когда думают о своей стране. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам аналитического исследования.

Согласно результатам опроса, чувство гордости назвали 41% респондентов, любовь к стране — 39%, веру в Россию — 37%.

Во ВЦИОМ отметили, что гордость за страну у многих связана с личной привязанностью к родине и ощущением принадлежности к ней. Также участники исследования говорили о достижениях государства, которые вызывают у них положительные эмоции.

С наибольшей периодичностью россияне гордятся историей страны — об этом заявили 90% опрошенных. Культуру и природные богатства России отметили 87% участников исследования. Спорт и науку Родины назвали поводом для гордости 82% респондентов.

Также участников спросили, какие успехи последних 10–15 лет вызывают у них особую гордость. Так, 16% опрошенных выделили укрепление обороноспособности, суверенитета и внешней политики, а также достижения в науке, медицине, технологиях и высокотехнологичных отраслях. Еще 13% респондентов назвали экономическое развитие страны, 9% — спортивные успехи.

До этого Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) публиковал данные опроса по работе президента России Владимира Путина. Исходя из итогов исследования, деятельность российского лидера положительно оценили 73% граждан. Столько же участников заявили, что доверяют главе государства. При этом работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобрили 51% россиян, а деятельность правительства страны положительно оценили 46% опрошенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне думают о будущем. Соответствующее исследование представила Национальная Медиа Группа (НМГ) совместно с ЦСП «Платформа».

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