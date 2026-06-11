Часть помещений Пентагона изолирована из-за возможной угрозы в воздухе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 48 0

Соответствующее сообщение передает CNN.

Почему в Пентагоне изолировали часть помещений

Фото: www.globallookpress.com/Liu Jie

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CNN: часть помещений Пентагона изолирована из-за возможной угрозы в воздухе

Часть помещений Пентагона изолировали из-за возможной угрозы в воздухе. Соответствующую информацию передал телеканал CNN.

После сообщения о потенциальном инциденте службы безопасности временно ограничили доступ в отдельные зоны комплекса.

По предварительным данным, меры приняли в целях предосторожности. Сотрудникам, военнослужащим, подрядчикам и посетителям предписали соблюдать внутренние инструкции и оставаться в безопасных местах до того момента, пока специалисты не проверят данные о возможной угрозе.

На месте работают сотрудники экстренных служб и Агентства по защите Пентагона. Они координируют действия, оценивают обстановку и выясняют, представляет ли ситуация реальную опасность для людей, находящихся в здании.

Из-за ограничений обычная работа части комплекса была временно нарушена. Представители служб безопасности отметили, что подобные действия входят в стандартный порядок реагирования на сообщения о потенциальных угрозах.

Пентагон — штаб-квартира Минобороны США и один из наиболее охраняемых государственных объектов страны. В связи с этим любые сообщения о возможных инцидентах на его территории вызывают повышенное внимание со стороны СМИ и общественности.

Подробности произошедшего пока не раскрывались. Власти призвали не распространять неподтвержденные версии и ориентироваться только на официальную информацию. Проверка обстоятельств продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США снова принуждают Иран к мирной сделке силой и угрозами.

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