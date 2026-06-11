США снова принуждают Иран к мирной сделке силой и угрозами

И уже о другом давлении Вашингтона на Тегеран сейчас пишет западная пресса. Сообщается, что США снова принуждают Иран к заключению мирного соглашения силой и угрозами. Как эти методы уже отразились на самих Штатах — знает корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Полсотни «Томагавков» выпущены по морским портам Ирана. Досталось и столичным пригородам. Там минимум трое раненых. Вторую ночь подряд в огне Бендер-Аббас — стратегическая точка на карте исламской республики. В очередной раз американские ВВС обстреляли Сирик. А иранские журналисты сообщали даже о начавшемся морском бое.

В тумане войны реальные факты, впрочем, проверить все сложнее. Зато заявления с обеих сторон — это уже отдельный вид искусства.

«Президент Трамп сказал, цитата: «Завтра вечером мы разбомбим их к чертям», — сообщил репортер Fox News Трей Ингст.

Иранцы не отстают.

«Вы делаете священный Ормузский пролив небезопасным?! Мы превратим этот регион для вас в ад! Это наш ответ на дерзость американцев в регионе», — заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Мусави.

И вот что это означает на практике. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход теперь запрещен для всех. При попытке прорвать блокаду флот исламской республики откроет огонь. Плюс к этому — ракетные удары минимум по 18 военным объектам США в регионе: крупнейшая американская база в Бахрейне, стратегические объекты в Ираке и Кувейте, а также американский аэродром в Иордании.

Бездумно обстреливая все, что попадает под подозрение Пентагона, Штаты спровоцировали новый международный скандал. Из-за атаки США под воду ушел танкер с сырой нефтью возле берегов Омана. Трое индийских моряков погибли. Как заявили в Вашингтоне, судно якобы пыталось прорваться в Иран. В исламской республике убеждены: США своими действиями приближают крах. По сути уже похоронили режим прекращения огня. И уж какое тут может быть мирное соглашение.

«Перемирие началось 23 апреля. Предполагалось, что Ормузский пролив будет вновь открыт в обмен на прекращение ударов по Ирану. Но ни того, ни другого не произошло. США регулярно наносят удары по Ирану, потому что иранцы продолжают перекрывать пролив и атаковать американские силы, а также соседние страны», — сказал старший научный сотрудник Фонда защиты демократии и редактор Long War Journal Билл Роджио.

И вот внезапно — информационная бомба от журналиста Сеймура Херша. Он утверждает, что сценарий ядерного удара Трамп все-таки держит в голове.

— Мне сообщили, что на недавней секретной встрече в Белом доме он начал, хотя и довольно расплывчато, рассуждать о ядерном варианте, который, возможно, мог бы быстрее положить конец войне.

Кампания против Ирана влетает американской казне в копеечку, и ждать до следующего года, когда военный бюджет хотят раздуть до 1,5 триллиона долларов, у Трампа времени нет. Так что Белый дом срочно просит у Конгресса дополнительные 350 миллиардов на восстановление американской армии. Судя по данным военных аналитиков, восстанавливать действительно есть что.

Потери Пентагона — по крайней мере, о которых официально известно — с начала конфликта выглядят как перспектива резкого пике рейтинга и Трампа лично, и республиканцев в целом. А значит, все вероятнее фиаско на промежуточных выборах этой осенью.

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