«Мир лохов»: Гордон уколола Брухунову, которая не носит паленые сумки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Жена юмориста заявляла, что выбирает исключительно оригинальные вещи и не понимает людей, приобретающих копии дорогих брендов.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС;Telegram/ Гордон Екатерина / Gordonekaterina; 5-tv.ru

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Гордон обратилась к Брухуновой после высказываний о паленых сумках

Юрист Екатерина Гордон публично обратилась к Татьяне Брухуновой, супруге народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Поводом стали прошлогодние высказывания Брухуновой о поддельных аксессуарах люксовых брендов. Свою позицию Гордон изложила в Telegram-канале.

Ранее жена юмориста заявляла, что выбирает исключительно оригинальные вещи и не понимает людей, приобретающих копии дорогих брендов.

«Девочки, сейчас кое-что скажу. Только вы не обижайтесь. Сидит одна умная богатая тетенька. Откуда деньги взяла, не знаю: может, умер кто-то, может, сама заработала — понятия не имею, да мне и все равно», — говорит Екатерина.

Она отметила, что и оригинальные аксессуары, и их копии нередко выполняют одну и ту же функцию — помогают человеку создать определенное впечатление о себе. При этом Гордон призналась, что в ее гардеробе есть как брендовые вещи, так и реплики, а в последнее время она все чаще задумывается о практичности такого выбора.

«Значит, сумочки — это всегда про казаться. Вот так устроен мир лохов», — заявила Гордон.

Юрист также намекнула, что стремление демонстрировать дорогие покупки может быть связано с желанием поддерживать определенный образ. По ее словам, в кругах людей, которыми она восхищается, сегодня ценятся не статусные атрибуты, а достижения, идеи и творчество.

Гордон подчеркнула, что вопрос заключается не в подлинности вещи, а в том, сколько сил, времени и денег человек готов вложить в попытку произвести впечатление на окружающих.

«И вопрос только в том, сколько бабла кровно заработанного вы в это вложите. Вот, пожалуйста, будьте. А если очень надо в нише, где вы продаете свои услуги, казаться — ну, кажитесь. Но четко это осознавайте», — заключила Гордон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шоумен Прохор Шаляпин жестко осадил Брухунову после скандала с «палью». Певец призвал зазнавшуюся жену юмориста не забывать, кем она была до удачного брака.

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