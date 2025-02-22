«Из грязи в князи»: Шаляпин жестко осадил Брухунову после скандала с «палью»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Певец Шаляпин заявил, что Татьяна Брухунова вылезла из грязи в князи

«Из грязи в князи»: Шаляпин жестко осадил зазнавшуюся Брухунову

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Жена юмориста Евгения Петросяна надсмехалась над девушками, которые не могут себе позволить покупку брендовых сумок.

Певец Прохор Шаляпин призвал зазнавшуюся жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову не забывать, кем она была до удачного брака. Свое мнение звезда выразил в интервью Ирине Лилло.

Молодая супруга знаменитого артиста Татьяна Брухунова несколько недель назад выразила свое восхищение настоящими дорогими вещами и резко высказалась в адрес тех, кто не может позволить себе подобные покупки, предпочитая носить подделки. Это заявление вызвало настоящий скандал и провоцировало бурные обсуждения в социальных сетях. Шаляпин не остался в стороне и также высказался на счет нелицеприятных осуждений жены юмориста.

«Она высказалась, ну просто не от большого ума, опыта еще нет. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: „Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь“. Ну, потому что, понимаете, это такая глупость», — сказал певец.

Примечательно, что Татьяна Брухунова оказывается в центре скандалов на регулярной основе. Супруга сатирика известна своими резкими высказываниями и полным отторжением любых точек зрения, которые не совпадают с ее собственными. Это желание настойчиво отстаивать свою позицию и не принимать альтернативные мнения делает ее фигуру особенно заметной в обществе, к несчастью, не в лучшем свете.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что состоялось заседание по разделу имущества Градского.

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