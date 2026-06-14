«Балует не машина, а убеждения»: Астапова про воспитание детей

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 38 0

Каждый родитель хочет для своего ребенка того, чего не было у него в детстве. Как не избаловать отпрыска?

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса Валерия Астапова: ребенка балуют не деньги, а неправильные убеждения

Певица и актриса Валерия Астапова уверена, что деньги и дорогие подарки не избалуют ребенка, если изначально с самого раннего детства родители вложили в него правильные ценности и убеждения. Своим мнением она поделилась в интервью 5-tv.ru на IV премии Гильдии кастинг-директоров России.

По словам артистки, несмотря на то, что сыну меньше четырех лет, они с мужем активно обсуждают тему воспитания и будущего их ребенка. 

«Я верю в то, что у них будут гораздо большие цели, они, скорее всего, начнут заниматься более масштабными проблемами, потому что изначально у них будет больше возможностей. Им не придется тратить огромное количество времени и ресурса на то, чтобы найти себе хлеб, они смогут сразу заниматься чем-то большим, творить намного большее и быть более полезными. Поэтому не машина балует, а те понятия и убеждения, которые ты вкладываешь в ребенка», — поделилась актриса.

Валерия отметила, что существует немало примеров достойных людей с большими ресурсами и возможностями ровно так же, как и тех, у которых нет ни такого положения, ни воспитания.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица Ольга Серябкина не дает четырехлетнему сыну Луке ни единого шанса стать избалованным ребенком. Она не балует его дорогими вещами, и единственное, что мальчик может попросить у родителей — это шоколадку.

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