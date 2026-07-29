Слезы над прахом: Киркоров перезахоронил мать и бабушку рядом с отцом в Москве

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 55 0

Артист дал волю чувствам во время церемонии в кругу друзей.

Киркоров перезахоронил мать и бабушку рядом с отцом в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Филипп Киркоров прослезился на перезахоронении мамы и бабушки в Москве

Народный артист России Филипп Киркоров прослезился на перезахоронении мамы и бабушки в Москве. Кадры с церемонии опубликовало издание Metro.

Церемония прошла на Троекуровском кладбище в Москве 28 июля. Артист распорядился привезти прах из Болгарии и захоронить рядом с могилой своего отца Бедроса Киркорова.

Филипп Киркоров проводил церемонию вместе с ближайшими друзьями: широкой публики на перезахоронении не было. Присутствовавший корреспондент запечатлел момент, когда артист прослезился от избытка чувств.

О семейной могиле Киркоров задумался в марте 2025 года после похорон отца. Реализовать это было сложно с учетом геополитической обстановки. Сначала Филипп перевез из Софии в Москву прах матери, Виктории Киркоровой, ушедшей в 1994-м году, а также бабушки, Лидии Михайловны. По словам артиста, это того стоило: он очень рад, что теперь мама и бабушка не на чужбине, а на родине, в России, а он сможет навестить их, поклониться и возложить им цветы.

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