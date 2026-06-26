«Не стыдно вашим детям»: Тодоренко жестко пристыдила хейтеров

Регина Тодоренко ответила хейтерам в соцсетях

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на хейт в соцсетях и резко ответила злопыхателям. Артистка выложила видео, на котором дефилирует в день вручения премии VOICE «Телеведущая года», а на фоне появляются десятки гневных и оскорбительных комментариев от недоброжелателей.

«Не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей (цитата, Ф. М. Достоевский — Прим. ред.) <…>Пишите так, чтобы не стыдно было читать вашим детям», — подписала Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущая Регина Тодоренко вновь оказалась в центре внимания публики после нескольких громких конфликтов и неоднозначных эпизодов, широко обсуждавшихся в СМИ и соцсетях.

Так, одним из самых спорных моментов стал спор с народным артистом РФ Николаем Басковым на премии МУЗ-ТВ. На слитых в сеть видео певец сделал Тодоренко резкое замечание, связанное с использованием гримерной комнаты. В ответ ведущая перевела разговор в шутку, попытавшись «сгладить углы».

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