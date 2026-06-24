Шутка или звездная болезнь? Что происходит с Региной Тодоренко

Регина Тодоренко ввязалась в череду скандальных историй в 2026 году

Телеведущая Регина Тодоренко вновь оказалась в центре внимания после череды конфликтов и спорных эпизодов, которые широко обсуждались в медиапространстве.

За последнее время телеведущую связывали сразу с несколькими громкими историями — от перепалки с Николаем Басковым до инцидента на церемонии ТЭФИ. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Спор из-за гримерки

Одним из самых обсуждаемых моментов стала ситуация на премии МУЗ-ТВ. Тогда в сети распространились кадры, на которых народный артист России Николай Басков делает замечание телеведущей из-за гримерной комнаты.

«Девочка, научись вести себя!» — обратился артист к коллеге.

В ответ Тодоренко перевела разговор в шутку и заговорила о вещах, обнаруженных в помещении. Позднее она прокомментировала ситуацию, дав понять, что не воспринимает произошедшее всерьез.

«Ненавижу Баскова, он не имеет права вообще себя так вести с женщиной! <…> Нет, на самом деле обожаю его», — заявила телеведущая.

Инцидент на церемонии ТЭФИ

Еще больший резонанс вызвали события во время вручения премии ТЭФИ. По словам очевидцев, внимание публики привлек эмоциональный эпизод с участием Филиппа Киркорова и Регины Тодоренко во время получения награды за проект «Маска».

«Успокойся, Регина, сейчас получишь», — сказал певец в разгар происходящего.

После церемонии случившееся активно обсуждалось в социальных сетях и СМИ. Сама телеведущая эмоционально реагировала на происходящее со сцены.

«Я хотела хотя бы потереться, Филипп! Потереться!» — прокричала она вслед артисту.

Мнение продюсера

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с 5-tv.ru предположил, что многие подобные эпизоды происходят в неформальной атмосфере шоу-бизнеса и зачастую не воспринимаются участниками столь серьезно, как это может показаться со стороны.

По его мнению, конфликты между артистами нередко оказываются элементом внутреннего общения и не всегда свидетельствуют о реальной вражде.

Старые скандалы продолжают вспоминать

Это не первый случай, когда имя Тодоренко фигурирует в громких обсуждениях. Ранее широкий общественный резонанс вызвали ее высказывания о домашнем насилии. После волны критики телеведущая принесла извинения, выпустила документальный проект на эту тему и направила средства на благотворительность.

Еще один резонансный эпизод связан с историей, которую сама Тодоренко рассказала в интервью Павлу Воле в шоу «Пожалуйста, не рассказывай». Ведущая призналась, что однажды решила проверить слова знакомого об аллергии на мед и добавила этот продукт ему в чай.

По ее словам, она хотела таким образом доказать, что реакция на мед якобы может быть не настоящей аллергией, а психосоматикой. Однако эксперимент закончился опасными последствиями: у мужчины развился отек Квинке — состояние, при котором человеку может потребоваться срочная медицинская помощь.

Особое внимание зрителей привлекло не только само признание, но и то, как Тодоренко об этом рассказывала. Ведущая вспоминала эпизод с улыбкой и смехом, что вызвало дополнительное возмущение у части аудитории.

Еще одну неоднозначную историю рассказал супруг знаменитости, певец Влад Топалов. Он вспоминал, что во время отдыха на Байкале у него началось сильное пищевое отравление, сопровождавшееся судорогами, и пришлось ждать приезда скорой помощи.

При этом, как утверждал Топалов, Регина Тодоренко в тот момент не бросилась помогать ему, а достала телефон и начала снимать происходящее. Позже сама ведущая объясняла, что восприняла ситуацию через призму блогерской привычки и увидела в происходящем редкий кадр для соцсетей. Она признавалась, что тогда думала не столько о помощи, сколько об «эксклюзивном контенте» для своего блога.

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