Правительство Монако: взорвавшееся у площади Мулен устройство было в посылке

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Подозреваемый, доставивший этот опасный груз, попал на камеры видеонаблюдения, но ему удалось скрыться.

Что взорвалось в Монако

Фото: Reuters/Manon Cruz

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Взрывное устройство, которое сработало в Монако, было замаскировано под посылку. Об этом сообщило правительство княжества на своей станице в социальных сетях.

Они уточнили, что инцидент произошел 29 июня около 21: 00 недалеко от площади Мулен. Взрывное устройство было спрятано в посылку.

«Территория была быстро оцеплена полицией. Трое получили ранения, двое взрослых и ребенок были доставлены в больницы Ниццы. Двое человек были шокированы, а двое с легкими травмами обратились в Больничный центр принцессы Грейс», — добавили власти Монако.

Известно, что подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Но ему удалось скрыться во французском городе Босолей.

После происшествия были мобилизованы 50 пожарных, десять из которых — французские. Также им пришлось задействовать 84 полицейских. Кроме того, были взяты образцы для проведения судебно-медицинской экспертизы, и начато расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что произошедший в Монако инцидент связан с Украиной. Предполагается, что взрыв был покушением на бизнесмена из Незалежной Вадима Ермолаева. Он также имеет гражданство Кипра. А в 2023 году киевский режим ввел против предпринимателя персональные санкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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