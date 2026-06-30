«Главное, что ребят допустили»: Роднина о решении Международного союза конькобежцев
Возможные проблемы с визами и въездом в европейские страны лежат вне компетенции ISU.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Чемпионка Роднина рада возвращению спортсменов на ледовую арену
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о возвращении российских спортсменов на международные турниры. По ее словам, это событие является важным, но лишь начальным этапом длительного процесса.
«Главное, что ребят допустили. Четыре года мы не присутствовали на соревнованиях», — прокомментировала Роднина.
Также она отметила, что возможные проблемы с визами и въездом в европейские страны лежат уже вне компетенции ISU — это вопросы другого уровня. По ее мнению, не стоит искать сложности там, где их нет, и главное, что процесс возвращения запущен, даже если он будет поэтапным и небыстрым.
Ранее Международный союз конькобежцев сообщил, что решение о полном отстранении спортсменов из России и Белоруссии частично отменяется. Ситуацию также прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярев, отметив, что практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?