«Главное, что ребят допустили»: Роднина о решении Международного союза конькобежцев

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 96 0

Возможные проблемы с визами и въездом в европейские страны лежат вне компетенции ISU.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Чемпионка Роднина рада возвращению спортсменов на ледовую арену

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о возвращении российских спортсменов на международные турниры. По ее словам, это событие является важным, но лишь начальным этапом длительного процесса.

«Главное, что ребят допустили. Четыре года мы не присутствовали на соревнованиях», — прокомментировала Роднина. 

Также она отметила, что возможные проблемы с визами и въездом в европейские страны лежат уже вне компетенции ISU — это вопросы другого уровня. По ее мнению, не стоит искать сложности там, где их нет, и главное, что процесс возвращения запущен, даже если он будет поэтапным и небыстрым. 

Ранее Международный союз конькобежцев сообщил, что решение о полном отстранении спортсменов из России и Белоруссии частично отменяется. Ситуацию также прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярев, отметив, что практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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