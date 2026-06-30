Генеральный прокурор Монако заявил, что взрыв в княжестве не был терактом

Генеральный прокурор Монако: взрыв в княжестве не был терактом

Прокуратура Монако заявила, что нападение с самодельным взрывным устройством не рассматривается как террористический акт. Сейчас дело расследуют как покушение на убийство.

По данным прокуратуры, в розыске находится один подозреваемый. На записях камер наблюдения был замечен мужчина, который незадолго до взрыва оставил рюкзак на месте происшествия, а затем скрылся.

Взрыв прогремел в понедельник. В результате пострадали три человека. Прокуратура уточнила, что жизнь раненой женщины по-прежнему находится под угрозой. Мужчине и ребенку, также пострадавшим при ЧП, опасность для жизни не грозит.

Пострадавшими при взрыве оказались граждане Украины. По предварительным данным, целью нападения мог быть бизнесмен из Незалежной Вадим Ермолаев.

Ермолаев родился в Днепропетровске, занимался девелоперским бизнесом и считался одним из крупнейших застройщиков Днепра. Он является основателем корпорации «Алеф» и входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2019 году предприниматель отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.

В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Ермолаева санкции.

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