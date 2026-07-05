Опубликовано последнее видео с погибшей в Ачинске пятилетней девочкой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 292 0

Ее нашли мертвой у железной дороги.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появились последние кадры с пятилетней девочкой, тело которой позже обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске. Видео публикует 5-tv.ru.

На записи видно, как ребенок вместе с матерью выходит из дома и направляется в неизвестном направлении. Эти кадры стали частью материалов, приобщенных к расследованию уголовного дела, возбужденного после исчезновения женщины и ее дочери.

По данным следствия, 32-летняя женщина и ее пятилетняя дочь покинули квартиру на улице Красной Звезды 27 июня и перестали выходить на связь. Позднее камеры видеонаблюдения фиксировали их перемещения в Ачинске и в районе улицы Норильской в Красноярске, расположенного примерно в 150 километрах от дома.

В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поиски матери продолжаются. Известно, что ее рост составляет около 170 сантиметров, телосложение среднее, длинные темные волосы и лицо европейского типа.

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